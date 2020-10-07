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07.10.2020 14:22
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Депутат Петербурга Трохманенко переболел коронавирусом

Депутат Заксобрания Петербурга от Партии Роста Сергей Трохманенко на заседании Заксобрания 7 октября признался, что переболел коронавирусом. Трансляция мероприятия ведется на сайте парламента.

«Не буду скрывать, я переболел тоже коронавирусом», — заявил он с трибуны.

Депутат сказал об этом в ходе дискуссии в парламенте об объявлении благодарности Заксобрания главе Госпиталя ветеранов войн Максиму Кабанову.

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