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27.10.2020 13:33
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Владимир Путин приедет в Петербург и побывает на борту ледокола «Виктор Черномырдин»

Президент России Владимир Путин посетит Петербург и побывает на крупнейшем в мире неатомном ледоколе проекта 22600 (ЛК-25) «Виктор Черномырдин», построенном на Балтийском заводе. По предварительным данным, визит ожидается 3 ноября.

«Поездка готовится. Сроки мы сообщим своевременно», — сообщили 27 октября «Фонтанке» в аппарате пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире «Виктор Черномырдин» первоначально должен был быть сдан заказчику еще в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го. Потом сместили на июль. А в конце сентября стало известно, что ледокол всё же передали ФГУП «Росморпорт». Сейчас «Виктор Черномырдин» находится в Угольной гавани.

Президент Владимир Путин тепло отзывался о бывшем премьер-министре Викторе Черномырдине, в честь которого назвали ледокол. На медиафоруме Общероссийского народного фронта президент признался, что тот сыграл позитивную роль в его жизни. А дома у него лежит подборка выступлений бывшего премьера, которую он «иногда посматривает».

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Комментарии (6)

260681921
Интересно,как команда этого ледокола понимать друг друга будет?Наш премьер отличался редким"красноречием".Говорят что вне работы на камеру,он изъяснялся исключительно матом.И все всё понимали!
OldObyvatel
Сначала тоннель противовирусный постройте от Угольной гавани до бункера и не мешайте людям жить.
263836471
Снова перекрытия и пробки...
А вдруг нам повезёт, и вертолётом воспользуется?
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