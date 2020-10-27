Владимир Путин приедет в Петербург и побывает на борту ледокола «Виктор Черномырдин»
Президент России Владимир Путин посетит Петербург и побывает на крупнейшем в мире неатомном ледоколе проекта 22600 (ЛК-25) «Виктор Черномырдин», построенном на Балтийском заводе. По предварительным данным, визит ожидается 3 ноября.
«Поездка готовится. Сроки мы сообщим своевременно», — сообщили 27 октября «Фонтанке» в аппарате пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире «Виктор Черномырдин» первоначально должен был быть сдан заказчику еще в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го. Потом сместили на июль. А в конце сентября стало известно, что ледокол всё же передали ФГУП «Росморпорт». Сейчас «Виктор Черномырдин» находится в Угольной гавани.
Президент Владимир Путин тепло отзывался о бывшем премьер-министре Викторе Черномырдине, в честь которого назвали ледокол. На медиафоруме Общероссийского народного фронта президент признался, что тот сыграл позитивную роль в его жизни. А дома у него лежит подборка выступлений бывшего премьера, которую он «иногда посматривает».