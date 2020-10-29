Путин направил соболезнования Макрону. «Террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали»
Президент России направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования в связи с нападением террориста в Ницце.
«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали... Россия разделяет гнев и скорбь народа Франции», — говорится в телеграмме, опубликованной 29 октября на сайте Кремля.
Путин также подчеркнул, что «борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества». Россия готова к тесному взаимодействию с Францией и другими партнерами «на всех направлениях борьбы с терроризмом».
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.