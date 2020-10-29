Путин направил соболезнования Макрону. «Террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали»

Президент России направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования в связи с нападением террориста в Ницце.



«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали... Россия разделяет гнев и скорбь народа Франции», — говорится в телеграмме, опубликованной 29 октября на сайте Кремля.



Путин также подчеркнул, что «борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества». Россия готова к тесному взаимодействию с Францией и другими партнерами «на всех направлениях борьбы с терроризмом».