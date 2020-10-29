VEON продаст «дочку» в Армении — она работает под брендом «Билайн»

Телекоммуникационная компания VEON объявила о продаже операционной «дочки» ЗАО «ВЕОН Армения» (торговая марка Beeline) местной компании Team LLC братьев Есаян, совладельцев оператора UCom. Как следует из сообщения, опубликованного 29 октября на сайте компании, сделка будет закрыта в ближайшее время.



В компании подчеркнули, что стоимость «ВЕОН Армении» будет равна мультипликатору EV/EBITDA, кратному 2,9x, на основе EBITDA за 2019 год. Как посчитал «Интерфакс», речь идет о 51 млн долларов.



В VEON объяснили сделку стремлением компании «упростить структуру» бизнеса и желанием сконцентрироваться на рынках с «привлекательными долгосрочными перспективами роста».

