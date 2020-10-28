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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 18:19
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Вице-губернатор Потехина: Второй раз продлевать каникулы в Петербурге не планируют

Власти Петербурга пока не планируют дополнительно продлевать школьные каникулы. Об этом в эфире передачи «Инсайд» на сайте «Фонтанки» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 28 октября.

«Мы рассчитываем выйти с каникул 9 ноября», — отметила она, добавив, что Петербург пока не вышел на плато заболеваемости. Традиционно самые сложные с эпидемиологической точки зрения месяцы в школах — январь и февраль.

Школьные каникулы в Петербурге начались планово с 26 октября, отдых продлится две недели. На момент последнего учебного дня 141 класс находился на дистанционном обучении из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ. Заразились COVID-19 больше 1400 детей и 330 педагогов.

Из-за высокого роста заболеваемости в Москве продлили режим дистанционного обучения для старшеклассников.

Свои вопросы Ирине Потехиной вы можете задавать на нашем сайте или в соцсетях.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

pregatus
Ну правильно, не планируется ничего, потому что нет же оснований.
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