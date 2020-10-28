Осторожный оптимизм на фоне неустойчивости. В Москве продлили коронавирусные ограничения
Ситуация с коронавирусом в Москве не требует новых ограничений, однако смягчение действующих мер преждевременно. Послабления откладываются как минимум до начала зимы, предупреждает мэр столицы Сергей Собянин 28 октября.
Как следует из нового указа, в Москве до 29 ноября продлили требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. На этот же срок закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные комитету.
До конца ноября будет действовать система чек-инов в ночных заведениях и домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Кроме того, в школах продлевают дистанционное обучение. Учёба из дома со 2 по 8 ноября предстоит ученикам с шестого по одиннадцатый класс. Не исключено, что по итогам недели их и дальше будут учить дистанционно.
В своём блоге Сергей Собянин отметил, что обстановка в городе становится стабильнее: прирост заболевших составил «всего 2%», рост госпитализаций увеличился на 3%. По его словам, это вселяет осторожный оптимизм, хотя ситуация остаётся неустойчивой. «Никаких послаблений в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима не будет», — предупреждает градоначальник.
С 5 октября московские организации обязаны перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников. Мэр отмечал, что власти будут выборочно проверять соблюдение компаниями данных требований.
В обязательном порядке должны быть переведены сотрудники старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Исключение может быть только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.