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28.10.2020 15:55
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Осторожный оптимизм на фоне неустойчивости. В Москве продлили коронавирусные ограничения

Ситуация с коронавирусом в Москве не требует новых ограничений, однако смягчение действующих мер преждевременно. Послабления откладываются как минимум до начала зимы, предупреждает мэр столицы Сергей Собянин 28 октября.

Как следует из нового указа, в Москве до 29 ноября продлили требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. На этот же срок закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные комитету.

До конца ноября будет действовать система чек-инов в ночных заведениях и домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Кроме того, в школах продлевают дистанционное обучение. Учёба из дома со 2 по 8 ноября предстоит ученикам с шестого по одиннадцатый класс. Не исключено, что по итогам недели их и дальше будут учить дистанционно.

В своём блоге Сергей Собянин отметил, что обстановка в городе становится стабильнее: прирост заболевших составил «всего 2%», рост госпитализаций увеличился на 3%. По его словам, это вселяет осторожный оптимизм, хотя ситуация остаётся неустойчивой. «Никаких послаблений в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима не будет», — предупреждает градоначальник.

С 5 октября московские организации обязаны перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников. Мэр отмечал, что власти будут выборочно проверять соблюдение компаниями данных требований.

В обязательном порядке должны быть переведены сотрудники старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Исключение может быть только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

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