Осторожный оптимизм на фоне неустойчивости. В Москве продлили коронавирусные ограничения

Ситуация с коронавирусом в Москве не требует новых ограничений, однако смягчение действующих мер преждевременно. Послабления откладываются как минимум до начала зимы, предупреждает мэр столицы Сергей Собянин 28 октября.



Как следует из нового указа, в Москве до 29 ноября продлили требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. На этот же срок закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные комитету.

До конца ноября будет действовать система чек-инов в ночных заведениях и домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.