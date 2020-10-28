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28.10.2020 18:38
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Печать

Фонд Кадырова заплатит по 100 тысяч рублей родителям, назвавшим младенцев в честь пророка Мухаммеда

В Чечне родители детей, которые родились в течение суток 29 октября, получат 100 тыс. рублей, если назовут своих новорожденных в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и сподвижников. Об этом сообщил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев в видеообращении в инстаграме.

«По инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова проводится беспрецедентная акция в честь дня рождения нашего любимого пророка. В рамках этой акции с 12 ночи сегодняшнего дня до 12 ночи завтрашнего дня все новорожденные дети республики, получившие имена пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших сподвижников получат из фонда по 100 тыс. рублей», — сказал Дудаев.

От себя он добавил, что в контексте «широкомасштабной, антиисламской деятельности», которую якобы проводит президент Франции Эммануэль Макрон, подобные ежегодные благотворительные акции являются доказательством высокого звания Кадырова как «защитника пророка».

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал публикации карикатур на пророка Мухаммеда, назвав его «лидером и вдохновителем терроризма». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на это высказывание и напомнил Кадырову, что главы регионов не должны заниматься внешней политикой.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдулах Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.

Абдулах Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.

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Комментарии (11)

Агроном аэродрома
За Мухаммад Мухаммадович Мухаммадов триста заплотит?
Vahmistroff
Эти деньги из контрибуции, которую платит "вставшее с колен" государство маленькой, но гордой республике?
dragvs
Что-то я так и не понял, получается благодаря Макрону будут по 100 тыс за ребенка выдавать? История становится все запутанней. Макрон словно президент чеченцев, решает связанные с ними проблемы.
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