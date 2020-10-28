Фонд Кадырова заплатит по 100 тысяч рублей родителям, назвавшим младенцев в честь пророка Мухаммеда

В Чечне родители детей, которые родились в течение суток 29 октября, получат 100 тыс. рублей, если назовут своих новорожденных в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и сподвижников. Об этом сообщил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев в видеообращении в инстаграме.



«По инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова проводится беспрецедентная акция в честь дня рождения нашего любимого пророка. В рамках этой акции с 12 ночи сегодняшнего дня до 12 ночи завтрашнего дня все новорожденные дети республики, получившие имена пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших сподвижников получат из фонда по 100 тыс. рублей», — сказал Дудаев.