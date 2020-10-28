«Чернорубашечники» вышли с протестом на улицы Италии. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ летят коктейли Молотова
В нескольких городах Италии проходят акции против введения новых ограничений из-за коронавируса. Как сообщает в ночь на 28 октября ANSA, полиции удалось пресечь массовые беспорядки в центре Рима.
Митинговать вышли в основном представители крайне правых — в частности, организации «Новая сила». Группы людей в черном (итальянские традиции — «чернорубашечники» Муссолини) начали беспорядки на Пьяцца дель Пополо в Риме, затем направились к Ватикану. В центр Рима стянули полицию и бронированные автомобили. В ходе столкновений в полицейских летели петарды и бутылки с зажигательной смесью, правоохранители отвечали слезоточивым газом и водометами. Несколько человек были задержаны.
Ранее подобные акции протеста прошли в Милане, Турине и Неаполе, были задержаны в общей сложности около 50 человек. В связи с «ростом социальной напряженности» министр внутренних дел Лучана Ламорджезе соберет чрезвычайное заседание Национального комитета по обеспечению правопорядка и безопасности.