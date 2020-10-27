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27.10.2020 22:02
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Театрального режиссера Романа Виктюка госпитализировали с COVID-19 накануне его дня рождения

83-летний театральный режиссер Роман Виктюк попал в больницу с диагнозом «коронавирус». Об этом 27 октября представитель его театра сообщила РИА Новости.

«Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас», — сказала собеседница агентства.

Виктюк родился 28 октября 1936 года. Он руководит драматическим театром в Москве, основанным им в 1996 году.

Ранее о массовом заражении сотрудников COVID-19 сообщил гендиректор Большого театра России. Новая коронавирусная инфекция также не обошла стороной Театр Ленсовета, Театр Российской армии и другие творческие коллективы.

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