Театрального режиссера Романа Виктюка госпитализировали с COVID-19 накануне его дня рождения

83-летний театральный режиссер Роман Виктюк попал в больницу с диагнозом «коронавирус». Об этом 27 октября представитель его театра сообщила РИА Новости.



«Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас», — сказала собеседница агентства.



Виктюк родился 28 октября 1936 года. Он руководит драматическим театром в Москве, основанным им в 1996 году.



Ранее о массовом заражении сотрудников COVID-19 сообщил гендиректор Большого театра России. Новая коронавирусная инфекция также не обошла стороной Театр Ленсовета, Театр Российской армии и другие творческие коллективы.

