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27.10.2020 10:37
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В Петербурге корректируют парламентские избирательные округа

В Петербурге изменятся границы четырех одномандатных округов, так как в двух из них количество избирателей превысило 20-процентный порог изменения численности избирателей от нормы. Соответствующее решение на заседании 27 октября приняла городская избирательная комиссия.

За проект решения проголосовали 14 членов избиркома, теперь оно будет направлено в Заксобрание Петербурга.

К избирательному округу № 1 (в него входят МО «Дворцовый округ», «Адмиралтейский округ», № 78, «Сенной округ», «Коломна», «Екатерингофский», «Семеновский», «Измайловское» и часть территории «Литейного») предложено добавить территорию МО «Морские ворота», которую «заберут» у округа № 16.

От избирательного округа № 23, где численность избирателей, наоборот, возросла, отнимают часть территории МО № 54, которую включат в округ № 15 (сейчас в него входят «Малая Охта», «Невская застава», «Волковское», № 72 и часть территории № 75).

Ранее Заксобрание Петербурга приняло закон, в котором прописана необходимость изменять границы одномандатных округов, если численность избирателей в них изменилась более чем на 20% от нормы.

В парламент города 25 депутатов (половина) избираются по одномандатным округам, остальные — по партийным спискам.

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