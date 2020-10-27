В Петербурге корректируют парламентские избирательные округа

В Петербурге изменятся границы четырех одномандатных округов, так как в двух из них количество избирателей превысило 20-процентный порог изменения численности избирателей от нормы. Соответствующее решение на заседании 27 октября приняла городская избирательная комиссия.
За проект решения проголосовали 14 членов избиркома, теперь оно будет направлено в Заксобрание Петербурга.
К избирательному округу
От избирательного округа
Ранее Заксобрание Петербурга приняло закон, в котором прописана необходимость изменять границы одномандатных округов, если численность избирателей в них изменилась более чем на 20% от нормы.
В парламент города 25 депутатов (половина) избираются по одномандатным округам, остальные — по партийным спискам.