В Петербурге корректируют парламентские избирательные округа

В Петербурге изменятся границы четырех одномандатных округов, так как в двух из них количество избирателей превысило 20-процентный порог изменения численности избирателей от нормы. Соответствующее решение на заседании 27 октября приняла городская избирательная комиссия.



За проект решения проголосовали 14 членов избиркома, теперь оно будет направлено в Заксобрание Петербурга.