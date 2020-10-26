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26.10.2020 17:18
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Алжир получил первую поставку российских истребителей МиГ-29М/М2

В Алжир поступила первая партия МиГ-29М/М2 из России. Самолеты встанут на место истребителей МиГ-29S, которые выводят из состава 193-й истребительной авиаэскадрильи, пишет 26 октября сайтmenadefense.net.

Разобранные российские военные самолеты поступили в Алжир неделю назад по условиям первого контракта, который был подписан в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Второй контракт предусматривает продажу Рособоронэкспортом Алжиру эскадрильи истребителей Су-30 и модернизацию имеющегося парка самолетов, вооружения и бортовой электроники.

МиГ-29М/М2 — одноместный/двухместный многофункциональный истребитель поколения 4++. Разработка самолета началась в 1982 году, а первый полет он совершил в 1986 году.

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