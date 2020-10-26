ДТП произошло 5 декабря 2019 года в 1:59. Как сообщает 26 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый следовал на автомобиле Mazda CX-7 по проспекту Энгельса от Дрезденской улицы в сторону Гданьской. Приближаясь к дому 43 на скорости около 60 км/ч, мужчина при наличии на встречных трамвайных путях аварийной бригады, проводившей ремонт контактной сети, перестроился на попутные пути и сбил находившегося там рабочего.

В Петербурге вынесли приговор водителю, который в декабре 2019 года устроил смертельное ДТП на проспекте Энгельса и скрылся. Под колесами его автомобиля погиб мужчина, выполнявший работы на трамвайной сети.

После этого водитель с места ДТП уехал, не сообщив в полицию, но вскоре его нашли и привезли обратно. Дорожный рабочий от полученных травм скончался на месте.

В отношении водителя «Мазды» было возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП). Мужчина свою вину признал и раскаялся. По его словам, аварийной бригады на встречных путях он не заметил и не успел затормозить. О том, что уехал с места ДТП, «очень сожалеет».

Выборгский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. При поступлении дела в суд ему также вменялся п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ, то есть наличие еще и алкогольного опьянения, но в ходе заседания установили, что выпил подсудимый уже после ДТП, дома.