Бывший президент Киргизии объявил голодовку после перевода в «обычный» СИЗО
СИЗО-1 Бишкека не понравилось бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, и он объявил голодовку.
Как сообщает РИА Новости 26 октября со ссылкой на адвоката политика Сергея Слесарева, причиной недовольства экс-главы Киргизии стал перевод из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), куда обычно отправляют подозреваемых в коррупции высокопоставленных чиновников или людей, представляющих угрозу безопасности государства, — экстремистов, террористов, иностранных наемников. Изолятор располагается прямо в здании киргизских спецслужб.
В СИЗО-1 арест отбывают фигуранты уголовных дел, которые, по мнению следствия, совершили преступление на территории столицы и Чуйской области.
Бывший президент республики был освобождён из СИЗО Госкомитета его единомышленниками во время массовых беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября. Но 10 октября Атамбаев был задержан снова.
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела.
Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.