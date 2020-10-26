Бывший президент Киргизии объявил голодовку после перевода в «обычный» СИЗО

Как сообщает РИА Новости 26 октября со ссылкой на адвоката политика Сергея Слесарева, причиной недовольства экс-главы Киргизии стал перевод из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), куда обычно отправляют подозреваемых в коррупции высокопоставленных чиновников или людей, представляющих угрозу безопасности государства, — экстремистов, террористов, иностранных наемников. Изолятор располагается прямо в здании киргизских спецслужб.

СИЗО-1 Бишкека не понравилось бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, и он объявил голодовку.

В СИЗО-1 арест отбывают фигуранты уголовных дел, которые, по мнению следствия, совершили преступление на территории столицы и Чуйской области.

Бывший президент республики был освобождён из СИЗО Госкомитета его единомышленниками во время массовых беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября. Но 10 октября Атамбаев был задержан снова.