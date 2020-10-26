Уголовное дело и тысячи нарушений. Прокуроры прошлись по детским аттракционам в России, заглянули и в зоопарк в Ленобласти
Многочисленные нарушения законодательства выявили в ходе прокурорских проверок аттракционов и частных зоопарков в России. Судя по результатам, к петербургским развлечениям вопросов у ведомства не осталось.
О результатах инспекции 26 октября сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Всего по стране зафиксировали более 2,5 тысячи нарушений, самым популярным стала эксплуатация аттракционной техники, которая не прошла госрегистрацию и не соответствует требованиям безопасности.
Кроме того, многие владельцы парков пренебрегали необходимым ремонтом, пожарной безопасностью, санитарно-эпидемиологическими правилами, в том числе коронавирусными нововведениями. Десятками на нарушениях ловили, к примеру, в Севастополе и Татарстане, в последнем материалы региональной проверки обернулись штрафом и легли в основу уголовного дела.
Частные зоопарки также не порадовали ревизоров. «Установлены случаи, когда животные помещались в вольеры, не соответствующие по размерам нормативным требованиям, в них отсутствовали надлежащие предохранительные барьеры, решетки, сетки между посетителями и животными, а также предупредительные таблички о запрете приближаться к хищникам и кормить их», — говорится в сообщении ведомства. В частности, на подобном попались зоопарки в Ленинградской, Московской, Новгородской, Ростовской, Амурской, Брянской, Воронежской, Калининградской областях, а также в Краснодарском крае.
Проверить парки аттракционов и небольшие частные зоопарки по всей стране в июле поручил генпрокурор Игорь Краснов. Интерес надзора связан с тем, что летом спрос на подобные развлечения растёт, среди посетителей много детей, а нарушения могут стать причиной несчастных случаев.