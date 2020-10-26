Уголовное дело и тысячи нарушений. Прокуроры прошлись по детским аттракционам в России, заглянули и в зоопарк в Ленобласти

Многочисленные нарушения законодательства выявили в ходе прокурорских проверок аттракционов и частных зоопарков в России. Судя по результатам, к петербургским развлечениям вопросов у ведомства не осталось.



О результатах инспекции 26 октября сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Всего по стране зафиксировали более 2,5 тысячи нарушений, самым популярным стала эксплуатация аттракционной техники, которая не прошла госрегистрацию и не соответствует требованиям безопасности.

Кроме того, многие владельцы парков пренебрегали необходимым ремонтом, пожарной безопасностью, санитарно-эпидемиологическими правилами, в том числе коронавирусными нововведениями. Десятками на нарушениях ловили, к примеру, в Севастополе и Татарстане, в последнем материалы региональной проверки обернулись штрафом и легли в основу уголовного дела.