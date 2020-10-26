Мужчин в спецовках на грузовом плоту увидели жители Петербурга в понедельник в акватории Обводного канала. Не смущаясь прохожих, рабочие методично сбрасывали в воду нечто, напоминающее строительный мусор.



Видеозапись 26 октября читательница прислала в редакцию «Фонтанки». Катер с плотом, заваленным мусором, она и её коллеги увидели на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта в 11:15. Следующие полчаса мужчины в спецодежде лопатами отправляли груз в воду, туда же кидали мешки.

«Я и несколько других человек обратились в местное управление полиции. По заявке никто не торопится, полиция так и не приехала, сейчас нарушители уже все следы за собой убрали и, вполне вероятно, останутся безнаказанными», — тревожатся петербуржцы.