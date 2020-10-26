Рабочие на Обводном канале скидывали в воду нечто. В «Мостотресте» посоветовали не спешить с выводами
Мужчин в спецовках на грузовом плоту увидели жители Петербурга в понедельник в акватории Обводного канала. Не смущаясь прохожих, рабочие методично сбрасывали в воду нечто, напоминающее строительный мусор.
Видеозапись 26 октября читательница прислала в редакцию «Фонтанки». Катер с плотом, заваленным мусором, она и её коллеги увидели на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта в 11:15. Следующие полчаса мужчины в спецодежде лопатами отправляли груз в воду, туда же кидали мешки.
«Я и несколько других человек обратились в местное управление полиции. По заявке никто не торопится, полиция так и не приехала, сейчас нарушители уже все следы за собой убрали и, вполне вероятно, останутся безнаказанными», — тревожатся петербуржцы.
читательница «Фонтанки»
В комитете по природопользованию сообщили, что информация о возможном нарушении поступила от журналистов, её передали в Мобильную экологическую дежурную службу для проверки.
«Нахальство» тех, кто как ни в чём не бывало сбрасывал в воду подозрительное, объяснили в «Мостотресте». Бдительных горожан насторожили работы по укреплению участка набережной. Он построен в 1972 году и ни разу капитально не ремонтировался. В феврале обследование провели водолазы, которые увидели щели шириной до 50 см в шпунтовом ограждении.
«Через щели в шпунте виден выход грунта в русло, что влечет за собой появление просадок в асфальтобетонном покрытии тротуара нижнего яруса», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.
Щели заполняют ломом гранитных камней, а в основание стенки набережной укладывают мешки с цементно-песчаной смесью. Дальше в работу вступят водолазы, которые будут заполнять щели под водой.