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26.10.2020 14:48
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Рабочие на Обводном канале скидывали в воду нечто. В «Мостотресте» посоветовали не спешить с выводами

Мужчин в спецовках на грузовом плоту увидели жители Петербурга в понедельник в акватории Обводного канала. Не смущаясь прохожих, рабочие методично сбрасывали в воду нечто, напоминающее строительный мусор.

Видеозапись 26 октября читательница прислала в редакцию «Фонтанки». Катер с плотом, заваленным мусором, она и её коллеги увидели на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта в 11:15. Следующие полчаса мужчины в спецодежде лопатами отправляли груз в воду, туда же кидали мешки.

«Я и несколько других человек обратились в местное управление полиции. По заявке никто не торопится, полиция так и не приехала, сейчас нарушители уже все следы за собой убрали и, вполне вероятно, останутся безнаказанными», — тревожатся петербуржцы.

читательница «Фонтанки»

В комитете по природопользованию сообщили, что информация о возможном нарушении поступила от журналистов, её передали в Мобильную экологическую дежурную службу для проверки.

«Нахальство» тех, кто как ни в чём не бывало сбрасывал в воду подозрительное, объяснили в «Мостотресте». Бдительных горожан насторожили работы по укреплению участка набережной. Он построен в 1972 году и ни разу капитально не ремонтировался. В феврале обследование провели водолазы, которые увидели щели шириной до 50 см в шпунтовом ограждении.

«Через щели в шпунте виден выход грунта в русло, что влечет за собой появление просадок в асфальтобетонном покрытии тротуара нижнего яруса», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.

Щели заполняют ломом гранитных камней, а в основание стенки набережной укладывают мешки с цементно-песчаной смесью. Дальше в работу вступят водолазы, которые будут заполнять щели под водой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

bluxer
А может, руки ноги выбрасывали?
Brevnault
Снайпера на них не было.
Do-Mi-Nor
Лом гранитных камней уже давно продали - прямой доход, скидывают мусор - экономия на утилизации.
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