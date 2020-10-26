Петербуржцы смогут заглянуть на «чужую» битву ученых

Давно не было сайенс-слэмов — монологов молодых ученых в формате стендапа. 30 октября вспомним, как это происходит, на примере «битвы» студентов и сотрудников МИЭТ, Московского института электронной техники: беспилотники против пожаров, браслеты для детей с эпилепсией и другие исследования. Проходить будет онлайн, так что посмотреть можно из дома. Бесплатно. 14+

Лето было пандемическое, но для природы это не стало поводом сделать людям поблажку. Только в июне полыхали лесные пожары на общей территории в 990 тыс. га. В 46 субъектах РФ был введен особый противопожарный режим. Положа руку на сердце — это человечестве не дало природе передышку: подавляющее большинство пожаров — человеческих рук дело. Предотвратить их — тоже в наших руках. Бакалавр Никита Митрохин из МИЭТовского Института перспективных материалов и технологий расскажет, как в этом помогут беспилотники и обученная нейронная сеть.

Другая тема — эпилепсия. За рубежом уже создают специальные браслеты-трекеры, распознающие признаки надвигающегося припадка. А если эпилепсия у ребенка? Врачи предупреждают, что ее проявление может сильно отличаться от приступов у взрослых. Свою разработку-браслет представит магистр Константин Николаев из Института системной и программной инженерии МИЭТ.



Всего выступающих пять, организаторы говорят, что выступят молодые ученые и из других вузов. Главное правило — спич по 10 минут, бойкий и способный даже в гуманитарии пробудить интерес к каким-нибудь интегральным микросхемам. Победителя выберут голосованием. Болеем за них 30 октября с 19:30 в эфире, регистрация по ссылке.



Александра Шеромова

