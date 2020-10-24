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24.10.2020 13:25
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Петербуржца чуть не подстрелили на дороге в Приморском районе. Пуля угодила в стекло машины

Житель Петербурга ехал по своим делам по улице Аккуратова, когда в его машину полетели пули. Неизвестный стрелял из серебристой «Лады».

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 октября, с заявлением торговец скобяными изделиями обратился накануне. Он рассказал, как после выстрела увидел на дороге серебристую «Ладу», было это в полдевятого утра напротив дома 2 по улице Аккуратова. Сам предприниматель остался цел, а вот заднее боковое стекло его «Опеля» разбито вдребезги. Кто мог стрелять, он не знает, попала ли стрельба на видео — пока не ясно. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Комментарии (4)

Ref
Это теперь хулиганством называется?
Агроном аэродрома
Без намордника ехал, видать.
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