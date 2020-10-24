FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24.10.2020 11:25
0
Печать

Два миллиона на юге Петербурга отобрали у латыша. Судимый за контрабанду утверждает, что приехал в гости к тете

Приезжий из Прибалтики оказался в больнице с раненым ухом после встречи с двумя мужчинами в парадной жилого дома в Кировском районе Петербурга. У него забрали рюкзак с наличностью.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, полицию и скорую вызвал прохожий, который увидел двух выбегающих из парадной мужчин. Это он запомнил номер машины, на которой они уехали от дома 6 по улице Корнеева, после чего в городе был введен план-перехват. Оказалось, что принадлежит автомобиль жителю Выборга, а ограбленный прибыл из Нарвы, хотя паспорт у него латышский. Мужчина заявил, что приехал в гости к тете, происхождение денег пока не объяснил.

Его чем-то ударили по голове, попав в ухо, и распылили перцовый газ. Он в удовлетворительном состоянии, но в больнице. Оба нападавших были в робе, латыш их лица охарактеризовал как неславянские.

Ограбленный привлекался в России к уголовной ответственности — за контрабанду денег.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний