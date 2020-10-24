Два миллиона на юге Петербурга отобрали у латыша. Судимый за контрабанду утверждает, что приехал в гости к тете

Приезжий из Прибалтики оказался в больнице с раненым ухом после встречи с двумя мужчинами в парадной жилого дома в Кировском районе Петербурга. У него забрали рюкзак с наличностью.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, полицию и скорую вызвал прохожий, который увидел двух выбегающих из парадной мужчин. Это он запомнил номер машины, на которой они уехали от дома 6 по улице Корнеева, после чего в городе был введен план-перехват. Оказалось, что принадлежит автомобиль жителю Выборга, а ограбленный прибыл из Нарвы, хотя паспорт у него латышский. Мужчина заявил, что приехал в гости к тете, происхождение денег пока не объяснил.