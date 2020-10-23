Сумку с двумя миллионами отобрали неизвестные у прохожего в Петербурге

В Петербурге неизвестные ограбили прохожего на два миллиона рублей. Их «Матиз» с областными номерами объявили в розыск.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 23 октября на улице Корнеева трое преступников напали на потерпевшего и забрали сумку с крупной наличностью. Они сели в серебристый автомобиль «Дэу Матиз» с номерами У340РА47 и уехали в сторону улицы Трефолева. Полиция объявила план «Перехват».

Ограбление произошло у дома 6 по Корнеева. В нем располагаются библиотека и частный лечебно-диагностический центр.