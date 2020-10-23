FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 18:37
12
Печать

Сумку с двумя миллионами отобрали неизвестные у прохожего в Петербурге

В Петербурге неизвестные ограбили прохожего на два миллиона рублей. Их «Матиз» с областными номерами объявили в розыск.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 23 октября на улице Корнеева трое преступников напали на потерпевшего и забрали сумку с крупной наличностью. Они сели в серебристый автомобиль «Дэу Матиз» с номерами У340РА47 и уехали в сторону улицы Трефолева. Полиция объявила план «Перехват».

Ограбление произошло у дома 6 по Корнеева. В нем располагаются библиотека и частный лечебно-диагностический центр.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

260551481
Интересно, что же до этого он им продал?..
doorbal_
какое удивительное совпадение! Жуликам там сказочно повезло что у потерпевшего была сумочка с наличностью.
footballer13
Если в масках и перчатках - то у властей очевидно к ним вопросов не будет.
Всё правильно же сделали, да?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний