Петербург обогнал Рим, Токио и Москву в мировом рейтинге творческих городов. Помогла архитектура — а стрит-арт подкачал

Именно последний пункт помог Петербургу подняться в рейтинге. За архитектурность он получил 0,94 балла — это девятый результат из всех городов в списке. Это в два раза больше баллов, которые получил Рим. Результат итальянской столицы — 0,41. В этом разделе абсолютным лидером стала Барселона, набравшая 4,21 пункта.

Петербург занял 36-е место в мировом рейтинге самых творческих городов, обогнав при этом Москву, Рим и Токио. Результаты исследования были опубликованы на сайте сервиса Infiki. 75 точек в разных частях света оценивались по нескольким параметрам, в числе которых оказалось количество фотографий стрит-арта в Instagram, плотность художественных галерей, музеев, театров, музыкальных и стендап-клубов, а также заслуживающих внимания архитектурных объектов.

Намного худший результат — 71 из 75 мест — у Петербурга оказался в вопросе количества снимков работ стрит-артистов в соцсети Instagram. Тут город получил лишь 375 баллов, в то время как лидер — Париж — 824,602. Возможно, именно благодаря этому, а также самой большой плотности театров и клубов столица Франции и возглавила общий рейтинг после анализа всех результатов.



Конкурентам Петербург сильно проиграл и в том, как часто люди ищут в сети локации тех или иных стрит-арт-объектов. Его оценка — 40. Для сравнения: у малайзийского острова Пинанг, который и стал лидером этой колонке, — 6800.



В сводной таблице на втором и третьем местах после Парижа стоят Барселона и Дублин. Рим, Москва и Токио оказались на 38-м, 39-м и 41-м местах, соответственно.

