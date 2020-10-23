Мэр Москвы заявил, что распространение коронавируса в столице замедляется. С ним не согласна статистика
Столичный градоначальник попытался успокоить жителей Москвы в интервью программе «Вести» 23 октября. Он заявил о спаде количества заболевших COVID-19 в городе.
«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», — сказал он.
Тем временем в пятницу в Москве было зафиксировано самое большое количество новых случаев за неделю — 5478. В понедельник, 19 октября, их было 5376, а потом три дня как раз фиксировалось падение: 20 октября — 4998, 21 октября — 4389, а 22 октября — 4413.
Москва все время пандемии занимает первое место по количеству заболевших.