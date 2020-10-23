FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 17:47
2
Печать

Мэр Москвы заявил, что распространение коронавируса в столице замедляется. С ним не согласна статистика

Столичный градоначальник попытался успокоить жителей Москвы в интервью программе «Вести» 23 октября. Он заявил о спаде количества заболевших COVID-19 в городе.

«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», — сказал он.

Тем временем в пятницу в Москве было зафиксировано самое большое количество новых случаев за неделю — 5478. В понедельник, 19 октября, их было 5376, а потом три дня как раз фиксировалось падение: 20 октября — 4998, 21 октября — 4389, а 22 октября — 4413.

Москва все время пандемии занимает первое место по количеству заболевших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Nikolay Kuzetsov
К середине ноября тыщ 8-9 будет пожалуй.
Агроном аэродрома
4 ноября всё ближе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний