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23.10.2020 07:38
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«Когда-нибудь тебе придется объяснить это». Трамп заявил, что Байден получил несколько миллионов долларов из Москвы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России $3,5 млн. Об этом он сказал в ходе финальных предвыборных дебатов.

«Джо получил $3,5 млн от России, он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп. При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России, пишет 23 октября РБК.

Байден в свою очередь отверг обвинения Трампа. «Я ни пенни не взял ни от одного государства», — сказал он.

В конце сентября сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором, в частности, говорилось что сын Джо Байдена Хантер, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. По данным доклада, в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. Представитель Батуриной заявил РБК, что ему ничего об этом не известно.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Дыма без огня не бывает!
Modest_5e4ce41f7533b
Совсем не важно, правда это или нет. Главное, чтобы до избирателя дошло.
Маэстро
Клинтон утверждала, что Россия купила Трампа. Трамп утверждает, что Россия купила Байдена. У них это заболевание передаётся воздушно-капельным путём или как-то ещё?
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