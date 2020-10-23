«Когда-нибудь тебе придется объяснить это». Трамп заявил, что Байден получил несколько миллионов долларов из Москвы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России $3,5 млн. Об этом он сказал в ходе финальных предвыборных дебатов.

«Джо получил $3,5 млн от России, он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп. При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России, пишет 23 октября РБК.

Байден в свою очередь отверг обвинения Трампа. «Я ни пенни не взял ни от одного государства», — сказал он.