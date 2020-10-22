Maga2020! Хакер подобрал пароль к твиттеру Дональда Трампа с пятой попытки
Эксперт по кибербезопасности, хакер из Нидерландов Виктор Геверс уверяет, что снова смог войти в твиттер президента США. В прошлый раз у него это получилось в 2016-м. Об успехе хакера 22 октября пишет Volkskrant.
По данным издания, Геверс подобрал пароль с пятой попытки — оказалось, что это «maga2020!” - лозунг предвыборной кампании Трампа (Make America Great Again). Причем хакер говорит, что система не запросила подтверждения после четырех попыток ввода пароля. На аккаунте не была установлена двухфакторная аутентификация. Геверс сообщил о своем успехе в ЦРУ, ФБР и сам Twitter. Спустя день у аккаунта появились дополнительные меры безопасности, а через два дня ему принесли благодарность спецслужбы, уверяет хакер.
При этом в мировых СМИ сомневаются, что аккаунт президента США был так слабо защищен. Хотя в 2016-м подобранный пароль также не отличался оригинальностью - «yourefired» («ты уволен»).
Официальный представитель Twitter заявил, что у него нет свидетельств, которые подтверждают публикацию Volkskrant.