На Алтае коронавирусом заболел главный врач ковидного госпиталя и четыре заместителя губернатора

Коронавирусом заразились четыре заместителя губернатора Алтайского края, а также главный врач и два заместителя главного ковидного госпиталя в Барнауле. У медиков болезнь протекает с осложнениями.



«В начале октября в Горбольнице № 12 одновременно несколько сотрудников (в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части) заболели коронавирусной инфекцией с осложнениями», — сообщает 22 октября пресс-служба регионального правительства.



Больница изначально была рассчитана на 360 коек, однако из-за роста числа заболевших их число увеличили до 600, к половине подведен кислород.

