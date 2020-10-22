На Алтае коронавирусом заболел главный врач ковидного госпиталя и четыре заместителя губернатора
Коронавирусом заразились четыре заместителя губернатора Алтайского края, а также главный врач и два заместителя главного ковидного госпиталя в Барнауле. У медиков болезнь протекает с осложнениями.
«В начале октября в Горбольнице № 12 одновременно несколько сотрудников (в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части) заболели коронавирусной инфекцией с осложнениями», — сообщает 22 октября пресс-служба регионального правительства.
Больница изначально была рассчитана на 360 коек, однако из-за роста числа заболевших их число увеличили до 600, к половине подведен кислород.
Также положительный тест на коронавирус, по данным «Интерфакса», получили четыре заместителя губернатора — Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов и Игорь Степаненко.
Всего с начала пандемии в Алтайском крае выявили 17 306 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за последние сутки регион находится на 12-м месте в России по числу новых случаев: заболели 320 человек.