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22.10.2020 12:04
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На Алтае коронавирусом заболел главный врач ковидного госпиталя и четыре заместителя губернатора

Коронавирусом заразились четыре заместителя губернатора Алтайского края, а также главный врач и два заместителя главного ковидного госпиталя в Барнауле. У медиков болезнь протекает с осложнениями.

«В начале октября в Горбольнице № 12 одновременно несколько сотрудников (в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части) заболели коронавирусной инфекцией с осложнениями», — сообщает 22 октября пресс-служба регионального правительства.

Больница изначально была рассчитана на 360 коек, однако из-за роста числа заболевших их число увеличили до 600, к половине подведен кислород.

Также положительный тест на коронавирус, по данным «Интерфакса», получили четыре заместителя губернатора — Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов и Игорь Степаненко.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае выявили 17 306 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за последние сутки регион находится на 12-м месте в России по числу новых случаев: заболели 320 человек.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Не везет Питеру - не берет городничего гибельное поветрие.
Правильно говорят, что Господь оберегает умом скорбных.
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