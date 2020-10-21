Два в одном. «Вектор» разрабатывает объединённую вакцину против ковида и гриппа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает вакцину, которая будет защищать одновременно и от коронавируса SARS-CoV-2, и от гриппа.

«Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — рассказал 21 октября директор учреждения Ринат Максютов на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передаёт РИА Новости.

Сочетание гриппа и коронавируса, напомним, очень опасно. Недавно учёные из Ливерпульского университета обнаружили, что, если заболеть сначала одним, а сразу после этого другим, риск смерти повышается в 6 раз. Тем временем в России, в том числе в Петербурге, идёт активная вакцинация против гриппа. По решению Смольного, до конца октября прививку должны сделать больше половины петербуржцев, при этом бесплатной вакцины может не хватить.