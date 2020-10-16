До конца октября от гриппа должно привиться больше половины петербуржцев, решил Смольный. Бесплатной вакцины на исполнение норматива может не хватить. Догонять норматив решили за счет бизнеса.

Добровольно — можно. Но не менее 60 процентов! Как проходит вакцинация от гриппа в условиях COVID-19

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Комплексный план по профилактике гриппа и других ОРВИ, включая новый коронавирус, губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил в конце сентября. Согласно документу, прививку от гриппа до конца октября должны получить 60% населения Северной столицы, или 3,2 млн человек. В некоторых группах норматив повышен. Так, в учреждениях здравоохранения вакцинацию должны пройти 90% сотрудников и не менее 95% работников инфекционных стационаров. Планка в 75% установлена для сотрудников образовательных организаций, а также предприятий торговли, общепита, птицеводческих и свиноводческих хозяйств.



Сам по себе норматив по прививкам — не новшество. Например, годом ранее Смольный установил планку в 55% горожан, сообщал портал «Доктор Питер». Для части населения, которые входят в группы риска, вакцинация является «условно обязательной». Согласно национальному календарю прививок, прививка положена детям и учащимся школ, колледжей и вузов, взрослым старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Работники «рисковых» сфер имеют право отказаться от прививки. Но Трудовой кодекс позволит работодателю отстранить такого сотрудника от работы без начисления зарплаты. Для прочих граждан это дело сугубо добровольное.

На фоне пандемии COVID-19 рекомендация стала приобретать обязательный характер. Так, комитет по промышленной политике разослал ретейлерам и рестораторам письмо с требованием отчитаться о количестве вакцинированных работников. «Необходимым является достижение охвата вакцинацией не менее 75% сотрудников», — говорится в документе. В аппарате вице-губернатора Евгения Елина подчеркнули, что планка носит рекомендательный характер, и никаких санкций за невыполнение норматива не предусмотрено.



Фото: фрагмент плана мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемическом сезоне 2020–2021 годов в Петербурге

По словам представителей крупных сетей, в прошлые годы чиновники тоже рассказывали бизнесу о своих пожеланиях. Например, в 2019-м рекомендовалось привить 65% сотрудников. Но тон писем был иным. Чиновники скорее информировали о старте вакцинации и давали необходимые контакты и адреса.

«Ленте» пока удалось выполнить норматив наполовину. «Вакцинировано порядка 40% сотрудников, стараемся обеспечить 75%», — сказали в пресс-службе. По словам представителя компании, привиться можно в рамках ДМС. Руководители магазинов проводят беседы с сотрудниками, объясняя, зачем нужно делать прививки. Но никаких специальных бонусов или санкций не предусмотрено.

В X5 Retail Group затруднились оценить реалистичность плана, но заверили, что принуждать персонал не будут. «Информация о местах, графике и необходимости проведения вакцинации доводится до сотрудников через руководителей и каналы внутренних коммуникаций. Также сотрудники могут пройти вакцинацию в частных медицинских центрах, входящих в перечень корпоративной программы ДМС», — сказали в пресс-службе.



В сети «Реалъ» ограничатся информированием. «Мы никого принуждать не будем. Если сотрудники захотят, то сами сделают», — сказал совладелец ретейлера Александр Мышинский. Впрочем, в неофициальных беседах представители сетей выражают опасения в негативной реакции властей на неисполнение плана. «Есть опасения, что, если не выполним норматив, нас закроют, ситуация нервозная», — отметили в одной из компаний.

Крупные промышленные предприятия беспокойства, напротив, не испытывают. «Если получим, опишем как есть: из 700 сотрудников вакцинировались 45. Обычно те, кто хочет, в первые 2–3 дня приходят, так что вряд ли эта цифра изменится», — рассказал коммерческий директор фармпроизводителя «Полисан» Дмитрий Борисов. Прививки можно сделать в рамках ДМС прямо в медпункте на предприятии. «Но у нас не особо много пользуются — все кушают циклоферон (препарат «Полисана» для профилактики гриппа и ОРВИ. — Прим. ред.) и не болеют», — отметил топ-менеджер.

Но перегибы на местах все же случаются. Так, сотрудникам фабрики «Красный Октябрь» две недели назад объявили о необходимости привиться. «И вроде бы дело добровольное, но кто не сделает, тому не видать премии», — рассказал работник предприятия. По его словам, письменного приказа не издавалось, и угроза была «на словах». При этом офисных работников просто проинформировали без угроз. А в прошлом году никакой «принудиловки» не было. «Фонтанка» направила запрос в компанию, но не получила ответа на момент публикации.



Пожелание в ультимативной форме получили также студенты и педагоги петербургской Консерватории. «Обучающимся и сотрудникам Консерватории в срок до 21.10.2020 г. пройти вакцинацию от гриппа в районных поликлиниках по месту жительства», — говорится в приказе за подписью ректора Алексея Васильева от 13 октября. При этом документ носит рекомендательный характер, и тем, кто откажется прививаться, «ничего не будет», сказал Васильев «Фонтанке». Диссонанса между формой «приказа» и желанием сообщить о возможностях он не увидел. «Если бы я не издал такой приказ, это означало бы, что я на указания правительства города вообще не реагирую никак, а моя работа — на них реагировать, — отметил Васильев. — При этом характер вакцинации как добровольного мероприятия я все равно изменить не могу, у меня нет таких полномочий». Сотрудники других бюджетных учреждений культуры не смогли назвать примеров принуждения к прививкам.

Опрошенные «Фонтанкой» бюджетники, в том числе сотрудники городского правительства и его подведомственных учреждений, особого рвения в исполнении нормативов в этом году не заметили. Информация до них была доведена — но не более.



В больницах и школах дела обстоят по-разному. «Разнарядка по вакцинации от гриппа для медработников была всегда», — рассказал руководитель одной из городских больниц. По его словам, если сотрудник не хочет, он должен написать заявление с указанием причины отказа. Но прививочных диссидентов в рядах медиков немного. «Лучше сделать прививку от гриппа, чем попасть в ковидный госпиталь с гриппом и получить две инфекции одновременно», — говорит собеседник «Фонтанки».

Но правом на санкции администрации больниц тоже пользуются. «Заставляют, говорят, могут не допустить к работе», — рассказал сотрудник психиатрического отделения одной из городских клиник.

«От гриппа нужно делать обязательно ежегодно, иначе не допустят до работы», — поделился один из учителей Московского района, отметив, что письменных приказов на этот счет не видел. Преподаватели из Фрунзенского и Выборгского районов отметили отсутствие «обязаловки». А вот педагог из Невского района посетовал, что в этом году процесс организован хуже, чем в прошлом. «Раньше вешали объявление, что прибыла такая-то вакцина от гриппа, кто хочет — можете привиться в медкабинете. А в этом году нет такого», — отметил собеседник издания. При этом администрация школы попросила сотрудников отчитаться о том, прививались ли они самостоятельно, чтобы подать сведения в администрацию.



В районных администрациях «Фонтанке» подтвердили, что прививочная кампания в условиях пандемии COVID-19 проходит спокойно. Информацию о вакцинации распространяли через чаты врачей, учителей, подведомственных организаций, а также предприятий. Прививку всем предлагают сделать на добровольной основе, рассказал глава Московского района Владимир Ушаков. «Насильно мил не будешь, но мы все время напоминаем об этом», — сказал он.

«Информируем через чаты и группы в соцсетях и мессенджерах, обязаловки нет, но люди сами хотят», — говорит глава Центрального района Максим Мейксин. Помимо гриппа администрация также предлагает привиться от пневмококковой инфекции. Врачи не исключают, что это может облегчить течение болезни при заражением коронавирусом.

Но похвастаться достижением плановых показателей чиновники пока не готовы. Так, в Московским районе вакцинацию против гриппа прошли около 110 тысяч человек, или треть всего населения, что в два раза меньше, чем норматив, утвержденный Смольным. В Центральном районе сообщили, что смогут поделиться данными лишь на следующей неделе. В Петроградском ограничились кратким «просто исполняем». В Василеостровском сведений не предоставили.

По информации «Фонтанки», администрации не склонны форсировать прививочную кампанию, поскольку опасаются нехватки вакцины. Традиционно половина необходимых объемов в больницы приходит от Минздрава, вторую половину закупают сами районы. Как сообщал «Доктор Питер», федералы прислали в этом году «Совигрипп» и «Флю-М», Смольный же, по информации «Фонтанки», закупал «Гриппол плюс» и «Совигрипп». Все они отечественные.

По словам собеседника в городском правительстве, часть администраций сделали необходимые закупки весной, тогда как другие только израсходовали часть средств, поскольку решили приберечь бюджеты на возможные ковидные траты. Теперь же они столкнулись с проблемой: закупать надо, а поставщиков вакцины не найти. Проблема уже обсуждалась с Роспотребнадзором. «Вероятно, вакцины хватит, чтобы обеспечить тех, кому прививка положена по национальному плану, а вот мобильные пункты для всех желающих, возможно, придется сворачивать», — отметил сотрудник одной из администраций. В другом районе сообщили, что информацией о дефиците не располагают, но подтвердили, что на данный момент получили лишь около 60% вакцины от существующего плана. Впрочем, норматив по прививкам выполняется не только за счет города, но и средств работодателей, напомнил собеседник «Фонтанки».

Галина Бояркова, Ирина Корбат, Алина Циопа, Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»

