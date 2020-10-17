Учёные выяснили, что может повысить риск смерти от коронавируса в 6 раз
Риск летального исхода увеличивается в шесть раз при последовательном заражении гриппом и COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Ливерпульского университета в ходе эксперимента на мышах.
Как сообщает 17 октября РИА Новости со ссылкой на публикацию bioRxiv, одну группу мышей заразили коронавирусом, а другую — последовательно гриппом и коронавирусом. У мышей из второй группы болезнь протекала тяжелее.
«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — отметил один из авторов исследования Джеймс Стюарт.
Смертность во второй группе оказалась в шесть раз выше, чем в первой. Дело в том, объясняют учёные, что одновременная циркуляция нескольких патогенов в организме приводит к их конкуренции, и это усиливает негативное влияние на организм.
Сегодня же российские СМИ написали о результатах другого исследования COVID-19. Учёные выяснили, что тяжесть болезни зависит от группы крови пациента.