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17.10.2020 19:13
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Учёные выяснили, что может повысить риск смерти от коронавируса в 6 раз

Риск летального исхода увеличивается в шесть раз при последовательном заражении гриппом и COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Ливерпульского университета в ходе эксперимента на мышах.

Как сообщает 17 октября РИА Новости со ссылкой на публикацию bioRxiv, одну группу мышей заразили коронавирусом, а другую — последовательно гриппом и коронавирусом. У мышей из второй группы болезнь протекала тяжелее.

«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — отметил один из авторов исследования Джеймс Стюарт.

Смертность во второй группе оказалась в шесть раз выше, чем в первой. Дело в том, объясняют учёные, что одновременная циркуляция нескольких патогенов в организме приводит к их конкуренции, и это усиливает негативное влияние на организм.

Сегодня же российские СМИ написали о результатах другого исследования COVID-19. Учёные выяснили, что тяжесть болезни зависит от группы крови пациента.

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Комментарии (9)

Yubilar
Что-то мне подсказывает, что если человек последовательно заболеет дизентерией, гепатитом, гриппом и онкологией, а потом перенесет инфаркт и инсульт, то риск неожиданно погибнуть от страшного короновируса у него будет в 7 раз выше, чем у здорового человека.
vader
А если кроме гриппа мышей заразить еще ботулизмом, то смертность от коронавируса вообще вырастет почти до ста процентов...
Wuhan Proletarian
Вот именно в 6 раз невакцинированные от гриппа тяжелее переносят ковид установила отечественная наука. А ежели у невакцинированных не было походного пульсоксиметра, то совсем, видать, дело труба.
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