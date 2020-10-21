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21.10.2020 07:29
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Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса

Людей невозможно поделить на четкие категории по умению вырабатывать антитела к вирусам, но есть группа, на которую вакцина может не подействовать. Об этом 21 октября рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Плохая выработка антител наблюдается только у людей с иммунодефицитом — на них вакцина от COVID-19 действительно может не подействовать, рассказал он URA.RU. «Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — добавил эксперт.

Он также выразил сомнение, что антитела к вирусу плохо вырабатываются у пожилых, у людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, а также у тех, кто употребляет алкоголь. Об этом ранее рассказывал директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«В отдельную группу вынесли пожилых людей. Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил — и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен», — объяснил Альтштейн.

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.

Масштабная вакцинация в России может начаться уже в конце ноября.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Началось испытание уже третей отечественное вакцины. Лишь бы у них не было ничего общего с нашими победами в Сирии.
DEMOMON
Ой, вот про алкашку-то не надо заливать.
261697121
Единственный разумный способ протестировать вакцину - заразить привитых живым вирусом. Если этого не сделали - значит тестировать будут на нас.
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