Вакцинация россиян «Спутником V» начнется уже в конце ноября

Производитель российской вакцины от COVID-19 сообщил подробности о масштабной вакцинации граждан РФ.
«Обсуждение, совещания и работа идут буквально ежедневно (...) Сейчас в масштабирование производства вакцины «Спутник» вовлечено 5 производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — цитирует 20 октября генерального директора «Р-Фарм» Василия Игнатьева «Интерфакс».
При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал к декабрю увеличение производства вакцины «Спутник V» в пять раз. «Мы хотим выйти на объем <...> в ноябре — примерно около 800 тысяч [доз] и приблизиться к 1,5 миллионам в декабре», — заявил он в интервью «России 1».
11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.