FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 23:58
0
Печать

Суточный прирост умерших от коронавируса в Москве обновил июньский максимум

В Москве скончались ещё 63 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб 20 октября. Это максимум смертей, подтверждённых за сутки с 5 июня.

Таким образом, всего в столице жертвами COVID-19 стал 6 121 человек, по России число смертей увеличилось до 24 698. В Петербурге, согласно официальным данным, скончались 3 460 человек.

Коронавирусная статистика в стране продолжает ухудшаться: во вторник в России зарегистрировали очередной антирекорд по приросту заболевших, при этом в Петербурге число новых случаев стало максимальным за весь период пандемии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний