Суточный прирост умерших от коронавируса в Москве обновил июньский максимум

В Москве скончались ещё 63 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб 20 октября. Это максимум смертей, подтверждённых за сутки с 5 июня.

Таким образом, всего в столице жертвами COVID-19 стал 6 121 человек, по России число смертей увеличилось до 24 698. В Петербурге, согласно официальным данным, скончались 3 460 человек.

Коронавирусная статистика в стране продолжает ухудшаться: во вторник в России зарегистрировали очередной антирекорд по приросту заболевших, при этом в Петербурге число новых случаев стало максимальным за весь период пандемии.