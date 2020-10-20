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20.10.2020 13:22
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В Вологодской области вертолёт упал в реку. Судьба экипажа неизвестна

Небольшой вертолет упал в реку в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом 20 октября пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в региональных экстренных службах.

«Упал в реку, по предварительной информации, небольшой вертолет», — сказал источник.

РИА Новости сообщает, что речь идёт о лёгком вертолёте Robinson. Судьба экипажа пока неизвестна.

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