Как выбрать место для магазина в Интернете? «Фонтанка» приглашает петербургских предпринимателей на бесплатную онлайн-конференцию
Городской интернет-портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Покупай у своих» приглашает руководителей предприятий малого бизнеса принять участие в четвертой онлайн-конференции «Лекарство от коронавируса. Развитие интернет-продаж в разгар пандемии» в ZOOM, которая состоится 22 октября в 12:00.
Участие и выступление на конференции — бесплатны.
В рамках встречи будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Продажи в Интернет — с чего начать?
2. Продажи в социальных сетях. Делимся опытом.
3. Создание сайта. Опыт онлайн-продаж.
4. Взаимодействие с маркетплейсами. Критерии выбора площадки.
5. Заключаем договор с маркетплейсом. Документы. Ценовая политика. Карточка товара. Способы хранения товара — плюсы и минусы. Упаковка товара. Доставка.
6. Опыт работы предприятий общепита с агрегаторами. Сложности и пути преодоления.
7. Продвижение товаров на маркетплейсах. Реклама, скидки и акции.
8. Считаем прибыль: выгода интернет-продаж — комиссии, реклама и другие затраты.
Желающим выступить с докладом или просто послушать необходимо отправить заявку в свободной форме на адрес usvoih@fontanka.ru.
С отчетами о предыдущих онлайн-конференций можно ознакомиться в специальной рубрике проекта https://www.fontanka.ru/theme/usvoih.
«Покупай у своих», — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.