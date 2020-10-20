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20.10.2020 09:58
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Как выбрать место для магазина в Интернете? «Фонтанка» приглашает петербургских предпринимателей на бесплатную онлайн-конференцию

Городской интернет-портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Покупай у своих» приглашает руководителей предприятий малого бизнеса принять участие в четвертой онлайн-конференции «Лекарство от коронавируса. Развитие интернет-продаж в разгар пандемии» в ZOOM, которая состоится 22 октября в 12:00.

Участие и выступление на конференции — бесплатны.

В рамках встречи будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Продажи в Интернет — с чего начать?

2. Продажи в социальных сетях. Делимся опытом.

3. Создание сайта. Опыт онлайн-продаж.

4. Взаимодействие с маркетплейсами. Критерии выбора площадки.

5. Заключаем договор с маркетплейсом. Документы. Ценовая политика. Карточка товара. Способы хранения товара — плюсы и минусы. Упаковка товара. Доставка.

6. Опыт работы предприятий общепита с агрегаторами. Сложности и пути преодоления.

7. Продвижение товаров на маркетплейсах. Реклама, скидки и акции.

8. Считаем прибыль: выгода интернет-продаж — комиссии, реклама и другие затраты.

Желающим выступить с докладом или просто послушать необходимо отправить заявку в свободной форме на адрес usvoih@fontanka.ru.

С отчетами о предыдущих онлайн-конференций можно ознакомиться в специальной рубрике проекта https://www.fontanka.ru/theme/usvoih.

«Покупай у своих», — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.

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