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19.10.2020 21:50
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Вылечившийся Брагин привел СКА к победе над «Витязем»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя», который прошел в Санкт-Петербурге 19 октября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:1.

Голы за СКА забили Кирилл Марченко (2 минута), Владислав Каменев (9), Йоонас Кемппайнен (13), Миро Аалтонен (45), Яков Тренин (59). Автором единственной шайбы «Витязя» стал Маттиас Теденбю (34).

Отметим, что главным тренером СКА в этом матче был Валерий Брагин, пропустивший месяц из-за болезни.

Следующий матч СКА проведет 22 октября против московского «Спартака» в Санкт-Петербурге.

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