Главный тренер СКА Брагин вылечился от 4-недельной болезни и будет руководить командой в матче с «Витязем»
Главный тренер хоккейного клуба СКА Валерий Брагин вернется к своим обязанностям в матче с «Витязем» в понедельник, 19 октября. Как сообщает ТАСС, 64-летний специалист заявил, что полностью восстановился после болезни.
«Сегодня возвращаюсь на скамейку. Полностью вылечился», — подчеркнул Брагин.
Валерий Брагин временно прекратил исполнение своих полномочий 20 сентября. Официально диагноз не разглашался. Неофициально у него подтвердился COVID-19. В отсутствие Брагина командой руководил вице-президент СКА Роман Ротенберг.
На счету СКА 23 очка после 18 матчей. Петербуржцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.