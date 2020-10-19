FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 15:11
0
Печать

Главный тренер СКА Брагин вылечился от 4-недельной болезни и будет руководить командой в матче с «Витязем»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Валерий Брагин вернется к своим обязанностям в матче с «Витязем» в понедельник, 19 октября. Как сообщает ТАСС, 64-летний специалист заявил, что полностью восстановился после болезни.

«Сегодня возвращаюсь на скамейку. Полностью вылечился», — подчеркнул Брагин.

Валерий Брагин временно прекратил исполнение своих полномочий 20 сентября. Официально диагноз не разглашался. Неофициально у него подтвердился COVID-19. В отсутствие Брагина командой руководил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

На счету СКА 23 очка после 18 матчей. Петербуржцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний