СКА проиграл «Динамо» в Петербурге. Команда продолжает выступать под руководством Ротенберга
Поражением для хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Петербуржцы на своем льду уступили со счетом 3:4.
Единственный гол в третьем периоде забили гости, им и достается сегодня победа, увы.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 12, 2020
3:4 сегодня в Ледовом#СКАДИН pic.twitter.com/MqEBjcBJiM
У СКА отличились Василий Токранов (7), Владислав Каменев (9) и Яков Тренин (29). За «Динамо» забили Дмитрий Кагарлицкий (4), Даниил Тарасов (20), Вадим Шипачёв (32) и Артем Волков (48). В роли главного тренера опять выступил Роман Ротенберг. Валерий Брагин все еще болеет. Ранее стало известно, что он пропустит еще несколько матчей. Сообщалось о вспышке коронавируса в клубе.
Следующий матч СКА проведет на выезде против ХК «Сочи» 14 октября.