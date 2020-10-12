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12.10.2020 22:05
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СКА проиграл «Динамо» в Петербурге. Команда продолжает выступать под руководством Ротенберга

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Петербуржцы на своем льду уступили со счетом 3:4.

У СКА отличились Василий Токранов (7), Владислав Каменев (9) и Яков Тренин (29). За «Динамо» забили Дмитрий Кагарлицкий (4), Даниил Тарасов (20), Вадим Шипачёв (32) и Артем Волков (48). В роли главного тренера опять выступил Роман Ротенберг. Валерий Брагин все еще болеет. Ранее стало известно, что он пропустит еще несколько матчей. Сообщалось о вспышке коронавируса в клубе.

Следующий матч СКА проведет на выезде против ХК «Сочи» 14 октября.

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Комментарии (1)

Coulthard
Тренера - профессионала во всём Питере не найти? Мажора какого-то поставили, дурдом ромашка просто!
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