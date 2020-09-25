FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
25.09.2020 22:27
1
Печать

СКА под руководством Ротенберга не смог одолеть «Ак Барс» в серии буллитов. Команда продолжает выступать «молодежным составом»

Петербургский хоккейный клуб СКА уступил казанскому «Ак Барсу» в серии буллитов в домашнем матче чемпионата КХЛ. Игра прошла в Петербурге 25 сентября.

У СКА шайбы забросили Иван Морозов (54) и Андрей Кузьменко (60), у победителей отличились Микаэль Викстранд (29-я минута) и Джастин Азеведо (34). Победный буллит реализовал Александр Бурмистров.

СКА продолжает выступать в основном молодежным составом из-за вспышки коронавируса в клубе, пишет ТАСС. Обязанности главного тренера в матче с «Ак Барсом» исполнял вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг. Главный тренер Валерий Брагин пропускает уже третий матч из-за болезни. Это не мешает пока СКА лидировать в Западной конференции с 14 очками после 10 матчей. Следующий матч армейцы с Невы проведут на выезде с новосибирской «Сибирью».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

sektor7
Молодёжь наша очень техничная.
Играли достойно. Квартальнов их похвалил. А своих материл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний