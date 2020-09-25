СКА под руководством Ротенберга не смог одолеть «Ак Барс» в серии буллитов. Команда продолжает выступать «молодежным составом»
Петербургский хоккейный клуб СКА уступил казанскому «Ак Барсу» в серии буллитов в домашнем матче чемпионата КХЛ. Игра прошла в Петербурге 25 сентября.
У СКА шайбы забросили Иван Морозов (54) и Андрей Кузьменко (60), у победителей отличились Микаэль Викстранд (29-я минута) и Джастин Азеведо (34). Победный буллит реализовал Александр Бурмистров.
Что ж, это было великолепно, но мы все же уступаем. Билялов не пропускает от Кузьменко, один балл набираем сегодня.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 25, 2020
Легендарный матч. pic.twitter.com/zsh9fj87c2
СКА продолжает выступать в основном молодежным составом из-за вспышки коронавируса в клубе, пишет ТАСС. Обязанности главного тренера в матче с «Ак Барсом» исполнял вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг. Главный тренер Валерий Брагин пропускает уже третий матч из-за болезни. Это не мешает пока СКА лидировать в Западной конференции с 14 очками после 10 матчей. Следующий матч армейцы с Невы проведут на выезде с новосибирской «Сибирью».