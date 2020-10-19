Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за 3 дня на дорогах двух регионов пострадали 15 пешеходов, в том числе трое детей, и один человек погиб. Около 18:20 18 октября у дома 45, корпус 1, по проспекту Наставников автомобиль Renault Sandero сбил 91-летнюю женщину . По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Госавтоинспекция Петербурга обеспокоена количеством наездов на пешеходов в Петербурге и Ленинградской области. Только за последние три дня произошло 16 таких ДТП, которые имели серьезные последствия. Особенно в ГИБДД призывают проявлять внимание к пожилым людям на дороге.

«Пожилые люди — одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Им бывает сложно ориентироваться на дороге, своевременно реагировать на сложные и опасные дорожные ситуации, определить расстояние до приближающегося транспорта и правильно оценить его скорость», — отмечают в Госавтоинспекции.

В ГИБДД просят водителей быть внимательными и доброжелательными к пожилым людям на дороге, не пытаться объехать или «поторопить» звуковым сигналом переходящих дорогу пенсионеров, а пропускать их. Самих же представителей старшего поколения просят не торопиться и не перебегать дорогу, а переходить строго по пешеходному переходу, убедившись, что водители увидели и готовы пропустить. А в темное время суток лучше делать это в хорошо освещенных местах.

«Уважаемые участники дорожного движения! Если на ваших глазах пожилой человек неправильно оценил дорожную обстановку, не оставайтесь равнодушными, окажите ему помощь. Будьте уважительны и терпеливы к данной категории граждан», — добавляют в ГИБДД.