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18.10.2020 21:29
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В ДТП на Наставников погибла 91-летняя женщина

В ДТП в Красногвардейском районе погибла пожилая жительница Петербурга. Об этом вечером 18 октября сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, около половины седьмого вечера автомобиль Renault Sandero под управлением 45-летней женщины сбил 91-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу у дома 45 по проспекту Наставников.

В результате пострадавшая скончалась на месте. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», за ее жизнь боролись медики, но безуспешно. «Женщина умерла в реанимобиле вскоре после того, как ее туда поместили. Когда из машины вышел врач, очевидец справился у него о состоянии потерпевшей. В ответ прозвучало: «Ее больше нет», — написали свидетели происшествия.

В дорожной полиции добавили, что проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

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Комментарии (5)

LEV65
Пишут, что бежала на трамвай на красный.
magellan
Посадят , если даже была трезвая
Василий Марущак
Ну и что вы думаете, её так же этапируют в колонию как Ефремова?)))
Пффф, 300 тр компенсации, и разбежались.
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