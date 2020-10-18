В ДТП в Красногвардейском районе погибла пожилая жительница Петербурга. Об этом вечером 18 октября сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, около половины седьмого вечера автомобиль Renault Sandero под управлением 45-летней женщины сбил 91-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу у дома 45 по проспекту Наставников.

В результате пострадавшая скончалась на месте. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», за ее жизнь боролись медики, но безуспешно. «Женщина умерла в реанимобиле вскоре после того, как ее туда поместили. Когда из машины вышел врач, очевидец справился у него о состоянии потерпевшей. В ответ прозвучало: «Ее больше нет», — написали свидетели происшествия.