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19.10.2020 14:13
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Офицера в Петербурге приговорили за торговлю военными билетами

К условному сроку за взятку, подделку документов и служебный подлог суд в Петербурге приговорил старшего офицера Сергея Егорова. Доказать удалось два эпизода с поддельными военными билетами.

О приговоре Егорову 19 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сам он служил по контракту в должности старшего офицера войсковой части. В его обязанности среди прочего входило заполнение военных билетов. Известно минимум о двух эпизодах, на которых он заработал в общей сложности 200 тысяч рублей.

Схема выглядела так — от взяткодателя он попросил документы и фото, после чего распечатал на рабочем компьютере медкарту, выписку из приказа о поступлении на службу, документ о зачислении рядового в личный состав, контракт о прохождении службы с Минобороны на три года и ходатайство о выдаче военного билета.

Все это он подписал сам, подделал другие нужные подписи и закрепил гербовой печатью — так не желавший служить петербуржец на бумаге стал водителем пожарной команды.

С пачкой бумаг «рядовой» отправился оформлять военный билет и в конце сентября прошлого года благополучно его получил — нужен он был для трудоустройства.

Егоров же завершил дело — внес в военный билет данные о прохождении службы и увольнении в запас.

Военный суд приговорил его к 4 годам условно, штрафу в 50 тысяч и лишению звания «капитан запаса».

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Комментарии (6)

Владислав М
"Заработал" 200 тыс. (это только то, что доказали!), а штраф присудили 50тыс. Браво! Васильева оплодирует стоя!
SERGEY111
Вот оно что оказывается - и кто же будет нас защищать от вдруг стартовавших с натовских баз и подлодок ракет ?
kukuruzza
А тех,кто уже «отслужил» по такой схеме будут разыскивать ?
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