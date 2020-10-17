В Петербурге свободно меньше тысячи коек для ковидных пациентов. Заняты 4,8 тысячи

В Петербурге сейчас развернуто 5815 коек для пациентов с коронавирусом. Из них 4874 заняты, свободна 941 койка. Об этом 17 октября сообщил в соцсетях глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, на этой неделе госпитализировали по 400-450 пациентов в сутки. Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19, который уже превзошел майские значения, в первую очередь объясняется более масштабным тестированием. Число тестов по сравнению с весной выросло в несколько раз, анализы в Петербурге берут 46 лабораторий.