В Петербурге свободно меньше тысячи коек для ковидных пациентов. Заняты 4,8 тысячи
В Петербурге сейчас развернуто 5815 коек для пациентов с коронавирусом. Из них 4874 заняты, свободна 941 койка. Об этом 17 октября сообщил в соцсетях глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По его словам, на этой неделе госпитализировали по 400-450 пациентов в сутки. Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19, который уже превзошел майские значения, в первую очередь объясняется более масштабным тестированием. Число тестов по сравнению с весной выросло в несколько раз, анализы в Петербурге берут 46 лабораторий.
С 19 октября принимать ковидных пациентов начнёт Николаевская больница. На этой неделе приём начал Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице. Во временный госпиталь в «Ленэкспо» больных пока не отправляют, так как в других учреждениях коек хватает. Для детей подготовлены 40 мест в Педиатрическом медицинском университете, но пациентов там тоже пока нет: свободны ещё 65 коек в Детской больнице №5 имени Филатова.
В целом по России, по данным Минздрава, загружено более 160 тысяч коек для пациентов с COVID-19 из имеющихся 182 тысяч, то есть 90%.
За последние сутки в Петербурге выявлено 659 новых заболевших коронавирусом (число растёт), подтверждена 31 смерть.