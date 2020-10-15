Глава Минздрава:В России загружено 90% коек для пациентов с коронавирусом

В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с COVID-19 из имеющихся 182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вечером 15 октября в интервью телеканалу "Россия 1"



"Максимум разворачивали 184 тысяч коек, сейчас развернуто 182 тысяч коек, загружены 162 тысяч коек, 20 тысяч коек – резерв", - сказал министр, отметив, что при этом загружено 10% реанимационных коек."В реанимации под наблюдением находится 2800 человек – это стабильная цифра, она не прирастает", - сказал он.