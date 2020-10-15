Глава Минздрава:В России загружено 90% коек для пациентов с коронавирусом
В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с COVID-19 из имеющихся 182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вечером 15 октября в интервью телеканалу "Россия 1"
"Максимум разворачивали 184 тысяч коек, сейчас развернуто 182 тысяч коек, загружены 162 тысяч коек, 20 тысяч коек – резерв", - сказал министр, отметив, что при этом загружено 10% реанимационных коек."В реанимации под наблюдением находится 2800 человек – это стабильная цифра, она не прирастает", - сказал он.
В целом, отметил министр, коечного фонда достаточно, хотя заболеваемость и растет, поскольку амбулаторно с легким течением заболевания лечатся 65% пациентов с коронавирусом, сообщил Мурашко.
Министр сообщил, что госпитализируют пациентов с коронавирусом в случаях, когда в течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, и симптомы не проходят .Глава Минздрава также сообщил, что массовая вакцинация против коронавируса в России может начаться в конце ноября, формируются списки категорий населения, которые должны привиться.