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15.10.2020 22:12
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Глава Минздрава:В России загружено 90% коек для пациентов с коронавирусом

В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с COVID-19 из имеющихся 182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вечером 15 октября в интервью телеканалу "Россия 1"

"Максимум разворачивали 184 тысяч коек, сейчас развернуто 182 тысяч коек, загружены 162 тысяч коек, 20 тысяч коек – резерв", - сказал министр, отметив, что при этом загружено 10% реанимационных коек."В реанимации под наблюдением находится 2800 человек – это стабильная цифра, она не прирастает", - сказал он.

В целом, отметил министр, коечного фонда достаточно, хотя заболеваемость и растет, поскольку амбулаторно с легким течением заболевания лечатся 65% пациентов с коронавирусом, сообщил Мурашко.

Министр сообщил, что госпитализируют пациентов с коронавирусом в случаях, когда в течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, и симптомы не проходят .Глава Минздрава также сообщил, что массовая вакцинация против коронавируса в России может начаться в конце ноября, формируются списки категорий населения, которые должны привиться.

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Комментарии (2)

Алекс81
Возможно, потому и ничего страшного
rastaman
То есть по сути - ничего страшного.
Зачем же эта истерия с ограничениями?
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