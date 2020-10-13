Николаевская больница в Петергофе готовится к приему пациентов с коронавирусом. Санпропускник уже заработал

Список перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом медучреждений пополнит Николаевская больница в Петергофе. Об этом 13 октября говорится в сообщении на ее официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».



На территории медучреждения уже заработал санитарный пропускник и оборудована система кислородообеспечения. Николаевская больница начнет принимать больных коронавирусом с 19 октября.



Отдельно проработан вопрос перевода 67 пациентов отделения гемодиализа, также говорится в сообщении. Им было предоставлено на выбор более двухсот различных вариантов перенаправления в 18 лечебных учреждений Петербурга и Ленобласти. Часть из них доберется до места на личном автомобиле, остальные смогут воспользоваться социальным такси или скорой помощью.

