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13.10.2020 22:03
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Николаевская больница в Петергофе готовится к приему пациентов с коронавирусом. Санпропускник уже заработал

Список перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом медучреждений пополнит Николаевская больница в Петергофе. Об этом 13 октября говорится в сообщении на ее официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На территории медучреждения уже заработал санитарный пропускник и оборудована система кислородообеспечения. Николаевская больница начнет принимать больных коронавирусом с 19 октября.

Отдельно проработан вопрос перевода 67 пациентов отделения гемодиализа, также говорится в сообщении. Им было предоставлено на выбор более двухсот различных вариантов перенаправления в 18 лечебных учреждений Петербурга и Ленобласти. Часть из них доберется до места на личном автомобиле, остальные смогут воспользоваться социальным такси или скорой помощью.

В Петербурге помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и одном детском, это 4930 коек. Ранее утвержденный оперативный план предусматривает дополнительное развертывание взрослых и детских коек: с гриппом и ОРВИ — 1626, с пневмонией — 1632, с COVID-19 — 8155. Итого максимально в городе будет 13 тысяч мест для коронавирусных больных.

Принимать пациентов с COVID-19 накануне начал «Ленэкспо». В пятом павильоне подготовили 295 коек для тяжелых и среднетяжелых пациентов, еще 2154 койки в других корпусах предназначены для тех, у кого заболевание протекает в легкой форме. Во временном госпитале будут работать 40 врачей и 120 медработников, которым помогут волонтеры.

Несмотря на рост заболеваемости в Петербурге, в Смольном решили не сдерживать вторую волну коронавируса. О том, почему принято такое решение, читайте в материале «Фонтанки».

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