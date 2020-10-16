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16.10.2020 16:43
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Петербургский фигурист Козловский заболел коронавирусом и пропустит Кубок России

Чемпионы Европы в парном катании, петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, не примут участие в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Сочи 23–27 октября. Как сообщили 16 октября в пресс-службе Федерации фигурного катания России, накануне молодые люди сдали тест на коронавирус, и у Козловского был выявлен положительный результат.

Фото: fsrussia.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — действующие чемпионы Европы в парном катании. Дуэт работает под руководством петербургского тренера Тамары Москвиной.

Фото: fsrussia.ru

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