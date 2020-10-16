Мгновенная реакция. ЦБ РФ пообещал проверить «Яндекс» и Tinkoff на инсайдерскую торговлю через три часа после объявления о расторжении сделки между ними
ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после разрыва сделки между ними, сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на Валерия Ляха, директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка.
Сообщение об этом появилось спустя всего три часа после того, как было официально объявлено о прекращении переговоров о покупке «Яндексом» «Тинькофф банка».
Предметом проверки может стать поиск признаков инсайдерской торговли. «Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок», — пояснил Валерий Лях.
Сообщение о покупке «Яндексом» бизнеса TCS Group за 5,5 млрд долларов было распространено на сайте Лондонской биржи 22 сентября. С тех пор многие российские СМИ со ссылкой на неназванные источники предрекали срыв сделки, а сам Тиньков 4 октября сказал про нее «50 на 50».
Заявление о прекращении переговоров было размещено в полдень 16 октября, после чего акции и «Тинькофф», и «Яндекса» пошли вниз.