Мгновенная реакция. ЦБ РФ пообещал проверить «Яндекс» и Tinkoff на инсайдерскую торговлю через три часа после объявления о расторжении сделки между ними

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после разрыва сделки между ними, сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на Валерия Ляха, директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка.



Сообщение об этом появилось спустя всего три часа после того, как было официально объявлено о прекращении переговоров о покупке «Яндексом» «Тинькофф банка».



Предметом проверки может стать поиск признаков инсайдерской торговли. «Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок», — пояснил Валерий Лях.

