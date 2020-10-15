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15.10.2020 20:01
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Минюст США опубликовал данные о преступной сети. Один из обвиняемых — петербургский рэпер

Более 20 человек проходят обвиняемыми по делу сети QQAAZZ. В основном это граждане Латвии, а россиянин — всего один.

Данные о QQAAZZ Минюст опубликовал 15 октября, хотя о самом расследовании и участии в деле жителя Петербурга Максима Бойко было известно ещё весной этого года.

По версии следствия, QQAAZZ была своего рода «прачечной» для хакеров, которые крали деньги со счётов, в том числе американцев. Оттуда их переводили на другие счета или конвертировали в криптовалюту. Деньги воровали как у частных лиц, так и у организаций. Например, хакеры получили доступ к деньгам синагоги в Бруклине.

Сегодня Минюст назвал 14 новых людей, причастных к схеме. Двое из них грузины, двое из Болгарии, один человек из Бельгии, остальные латыши. Ещё пять граждан Латвии были задержаны осенью прошлого года. В марте 2020 года в американской тюрьме оказался уроженец Ямала и житель Петербурга Максим Бойко.

О его аресте СМИ писали в мае. Бойко, также известный как рэпер Plinofficial, якобы мог выступать в роли посредника при обналичивании денег. Уликой послужили, в том числе, фотографии рэпера в соцсетях — он любил позировать с пачками валюты.

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