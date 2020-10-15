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15.10.2020 17:38
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Премьер Киргизии объявил, что начинает исполнять обязанности президента

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил на митинге в центре Бишкека, что спикер парламента Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. Таким образом, вся полнота верховной власти в стране переходит к Жапарову, пишет РИА Новости 15 октября.

«Полномочия президента и премьер-министра передали мне», — подчеркнул он.

Ранее сегодня уже бывший президент Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку после протестов, прокатившихся по стране. Он подчеркнул, что не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

Беспорядки в Бишкеке после парламентских выборов вспыхнули в начале октября. Большинство мест в однопалатном законодательном органе республики досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК аннулировал итоги выборов, а страна осталась без правительства и премьера. Оппозиция сформировала координационный совет. Позже парламент утвердил новый состав правительства. Депутаты парламента выбрали на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Накануне появилась информация об отставке президента. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».

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Комментарии (1)

Maxic_84
Агрофюрер наверное смеётся сейчас над ним. Как это не проливать кровь своих сограждан? Как это не избивать по полусмерти и не пытать в СИЗО? Вот странные эти киргизы.
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