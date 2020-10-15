Премьер Киргизии объявил, что начинает исполнять обязанности президента

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил на митинге в центре Бишкека, что спикер парламента Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. Таким образом, вся полнота верховной власти в стране переходит к Жапарову, пишет РИА Новости 15 октября.



«Полномочия президента и премьер-министра передали мне», — подчеркнул он.



Ранее сегодня уже бывший президент Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку после протестов, прокатившихся по стране. Он подчеркнул, что не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

