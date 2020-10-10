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10.10.2020 19:12
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В Киргизии новый премьер-министр и правительство. Его недавно освободили из СИЗО сторонники

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства 10 октября. Депутаты парламента выбрали на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Кандидатуру Жапарова депутаты поддержали единогласно, он, в свою очередь, пообещал не принимать участия в парламентских выборах и не преследовать политических противников.

Новый премьер-министр заявил, что Россия остается главным стратегическим партнером Киргизии.

Жапарова освободили из колонии его сторонники во время массовых акций протеста 6 октября. Там он сидел за захват в 2013 году заложника. Вместе с ним освобожден был бывший президент Алмазбек Атамбаев, но 10 октября его задержали и снова вернули в изолятор. https://www.fontanka.ru/2020/10/10/69500041/

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов. В итоге ЦИК итоги отменил.

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Комментарии (2)

wasya
одного бая на другого меняют
260650801
Конечно россия стратегическим партнером останется. Больше дураков давать кредиты и прощать долги, кроме неё в мире уже не осталось...
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