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15.10.2020 11:10
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Глава Киргизии ушел в отставку. «Не хочу остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан»

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку после протестов, прокатившихся по стране. Заявление политика опубликовано на его официальном сайте 15 октября.

«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — говорится в обращении.

Беспорядки в Бишкеке после парламентских выборов вспыхнули в начале октября. Большинство мест в однопалатном законодательном органе республики досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК аннулировал итоги выборов, а страна осталась без правительства и премьера. Оппозиция сформировала координационный совет. Позже парламент утвердил новый состав правительства. Депутаты парламента выбрали на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Накануне появилась информация об отставке президента. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».

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Комментарии (23)

Вотоночё
Лед тронулся, господа присяжные. Лукашенко приготовиться. А потом и родимому пахану...
kоt-obormot
Вовик так не сможет. У него золотов, и пару "шмелей".
W Bons
хочется услышать мнения тт Лукашенко и Пескова , смелее , товарищи , больше инициативы !
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