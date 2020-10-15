Глава Киргизии ушел в отставку. «Не хочу остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан»
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку после протестов, прокатившихся по стране. Заявление политика опубликовано на его официальном сайте 15 октября.
«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — говорится в обращении.
Беспорядки в Бишкеке после парламентских выборов вспыхнули в начале октября. Большинство мест в однопалатном законодательном органе республики досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК аннулировал итоги выборов, а страна осталась без правительства и премьера. Оппозиция сформировала координационный совет. Позже парламент утвердил новый состав правительства. Депутаты парламента выбрали на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Накануне появилась информация об отставке президента. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».