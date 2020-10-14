«Про какие три дня говорят, не понимаем». Бишкек опровергает заявление об отставке президента

«Сейчас в прессе и соцсетях муссируется информация о том, что Сооронбай Жээнбеков обещал уйти с должности президента «в течение трех дней». Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят (новый премьер. — Ред .) Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — заявила 14 октября РИА Новости пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Она напомнила заявление президента 9 октября: «Нам нужно как можно быстрее вернуть страну в правовое русло. Готов уйти с поста президента Кыргызской Республики после того, как страна встанет на путь законности». Стамалиева подчеркнула, что о конкретной дате речи не шло.



Беспорядки в Бишкеке начались после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов.



ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек. На этом фоне появились сообщения, что президент Киргизии исчез из страны, однако Сооронбай Жээнбеков нашёлся после сообщений Совета безопасности о перекрытии границ. Москва заявила, что пока не готова говорить о предоставлении действующему президенту Киргизии политического убежища.