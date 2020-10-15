«Часы по цене нескольких квартир». Коллекцию мэра Казани штаб Навального оценил в 120 миллионов рублей

«[Ильсур] Метшин буквально на одной своей правой руке носит по несколько казанских квартир», — сообщается 15 октября на сайте Алексея Навального.

Штаб оппозиционера в Татарстане считает, что стоимость коллекции Метшина достигает 120 600 000 рублей, причем некоторые модели опознать не удалось.

Изучив фотографии чиновника, штаб оппозиционера пришел к выводу, что одни из самых скромных часов у казанского мэра — это Rolex Daytone за 1,5 миллиона рублей. Одним из самых дорогих хронографов стал Ulysse Nardin за 50–60 миллионов рублей.