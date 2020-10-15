«Часы по цене нескольких квартир». Коллекцию мэра Казани штаб Навального оценил в 120 миллионов рублей
«[Ильсур] Метшин буквально на одной своей правой руке носит по несколько казанских квартир», — сообщается 15 октября на сайте Алексея Навального.
Штаб оппозиционера в Татарстане считает, что стоимость коллекции Метшина достигает 120 600 000 рублей, причем некоторые модели опознать не удалось.
Изучив фотографии чиновника, штаб оппозиционера пришел к выводу, что одни из самых скромных часов у казанского мэра — это Rolex Daytone за 1,5 миллиона рублей. Одним из самых дорогих хронографов стал Ulysse Nardin за 50–60 миллионов рублей.
Штаб оппозиционера отметил, что чиновник декларирует по 3–4 миллиона рублей в год. «Мы написали заявление, где просим ведомство [Генпрокуратуру РФ] проверить главу Казани на нарушение антикоррупционного законодательства», — говорится в заявлении Фонда борьбы с коррупцией.